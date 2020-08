Hillsboro -- James M. Wullenweber III passed away August 3, 2020 rural Lincolnville. Celebration 11:00 a.m. Saturday, August 8, 2020 at Zion Lutheran Church in Hillsboro. Memorials to Zion Lutheran Church in care of Jost Funeral Home P.O. Box 266 Hillsboro, KS 67063.

James Wullenweber III

