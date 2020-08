ANTHONY - Beverly (Dunn) Martinez, 62, passed away August 5, 2020. Survivors: daughters, Andrea Shepard, Erin (Philip) Newman; mother, Vera Dunn; brothers: Larry (Bonnie) Dunn, David (Jennifer) Dunn; three grandchildren: Jaden, Jackson, and Kinsley. Memorial Service 11 a.m. Saturday, Spring Grove Cemetery, Anthony, KS. Memorials: Ronald McDonald House. Prairie Rose Funeral Home, Anthony.

Beverly (Dunn) Martinez

ANTHONY - Beverly (Dunn) Martinez, 62, passed away August 5, 2020. Survivors: daughters, Andrea Shepard, Erin (Philip) Newman; mother, Vera Dunn; brothers: Larry (Bonnie) Dunn, David (Jennifer) Dunn; three grandchildren: Jaden, Jackson, and Kinsley. Memorial Service 11 a.m. Saturday, Spring Grove Cemetery, Anthony, KS. Memorials: Ronald McDonald House. Prairie Rose Funeral Home, Anthony.