NJCAA DIVISION I MEN’S BASKETBALL TOURNAMENT

Second Round

Wednesday’s Results

At Hutchinson Sports Arena

Game 13

NO. 4 COFFEYVILLE 76, NO. 20 KASKASKIA 73

KASKASKIA (24-11): Parker Dortch 8-15 6-6 24, Quin Nottingham 0-5 2-2 2, Jamal Thomas 5-9 4-5 16, Garrett Belcher 2-5 0-0 4, Shane Ganz 0-1 0-0 0, La-Quiem Walker 2-4 0-0 5, Thomas Bell 6-12 8-10 22. Totals: 23-51 (45.1%) 20-23 (87.0%) 73.

COFFEYVILLE (30-3): Tevin Brewer 4-10 4-4 15, Casey Benton 4-8 3-4 13, Marvin Johnson 4-8 1-3 10, Tony Hutson 1-5 0-0 3, Quawn Marshall 2-6 0-0 4, Anthony Jones 1-4 0-0 3, Keon Queen 5-8 3-3 13, Manny Crump 3-8 4-4 10, Anthony Webster 0-0 0-0 0, Miekkel Murray 2-6 1-2 5. Totals: 26-64 (40.6%) 16-20 (80.0%) 76.

HALFTIME: Coffeyville 38, Kaskaskia 32. 3-POINT GOALS: Kaskaskia 7-16 (Thomas 2-3, Bell 2-4, Dortch 2-6, Walker 1-1, Nottingham 0-1, Belcher 0-1); Coffeyville 8-21 (Brewer 3-7, Benton 2-5, Hutson 1-2, Jones 1-2, Johnson 1-3, Marshall 0-2). REBOUNDS: Kaskaskia 33 (Bell 7. Nottingham 6, Belcher 5); Coffeyville 35 (Queen 8, Murray 5). TOTAL FOULS (FOULED OUT): Kaskaskia 19 (none); Coffeyville 20 (none). TECHNICAL FOULS: None. ASSISTS: Kaskaskia 16 (Thomas 6, Nottingham 4); Coffeyville 13 (Brewer 4). STEALS: Kaskaskia 3 (Nottingham, Thomas, Belcher); Coffeyville 10 (Brewer 4, Benton 2). BLOCKED SHOTS: Kaskaskia 4 (Bell 2); Coffeyville 7 (Queen 3). TURNOVERS: Kaskaskia 18; Coffeyville 10.

Game 14

NO. 5 FLORIDA SOUTHWESTERN STATE 77, NO. 12 INDIAN HILLS 71

INDIAN HILLS (27-7): Devontae Lane 1-4 2-2 5, Lance Singh 0-0 0-0 0, Iziah James 2-6 0-0 6, Nick Wagner 3-12 0-0 9, Tyon Grant-Foster 6-19 12-15 25, Josh Nicholas 1-5 1-3 4, Tajim Smith 0-0 0-0 0, J.D. Muila 2-3 0-2 4, Anthony Bratton 0-1 0-0 0, Tyler Chisom 0-4 0-0 0, Torrey Patton 6-13 5-7 18. Totals: 21-67 (31.3%) 20-29 (69.0%) 77.

FLORIDA SOUTHWESTERN STATE (30-3): Jalen Finch 6-13 2-2 15, Terence Williams Jr. 0-0 0-0 0, Keon Ellis 4-6 2-4 10, Maddox Daniels 3-9 9-11 16, Terence Lewis II 1-2 0-0 2, Mason Daniels 0-1 0-0 0, De'Lazarus Keys 0-0 0-0 0, Tyler Morman 0-4 3-7 3, Charles Manning Jr. 9-18 2-3 22, Destin Barnes 3-7 0-0 7, DeShawn Thomas 1-2 0-1 2, Simeon Kirkland 0-0 0-0 0. Totals: 27-62 (43.5%) 18-30 (60.0%) 77.

HALFTIME: Florida SouthWestern State 28, Indian Hills 27. 3-POINT GOALS: Indian Hills 9-27 (Wagner 3-11, James 2-5, Lane 1-1, Nicholas 1-2, Patton 1-3, Grant-Foster 1-5); Florida SouthWestern State 5-20 (Manning Jr. 2-4, Mad. Daniels 1-4, Barnes 1-4, Finch 1-5, Ellis 0-1, Morman 0-2). REBOUNDS: Indian Hills 37 (Grant-Foster 11, Muila 7, Lane 5); Florida SouthWestern State 48 (Mad. Daniels 10, Barnes 7, Thomas 5, TEAM 5). TOTAL FOULS (FOULED OUT): Indian Hills 23 (Wagner); Florida SouthWestern State 25 (none). TECHNICAL FOULS: None. ASSISTS: Indian Hills 12 (Wagner 3, Patton 3, Lane 3); Florida SouthWestern State 8 (Finch 4). STEALS: Indian Hills 13 (Patton 3, Lane 3, Nicholas 3, Wagner, Grant-Foster, Chisom, Bratton); Florida SouthWestern State 5 (Finch, Mad. Daniels, Morman, Manning Jr., Kirkland). BLOCKED SHOTS: Indian Hills 3 (Grant-Foster 3); Florida SouthWestern State 3 (Mad. Daniels, Morman, Barnes). TURNOVERS: Indian Hills 15; Florida SouthWestern State 21.

Game 15

NO. 3 VINCENNES 81, NO. 14 MOBERLY AREA 74

MOBERLY AREA (28-7): Sean Miller-Moore 6-11 2-5 15, Alonzo Verge 13-31 5-7 34, Will Rucker 2-2 0-0 4, Tahj Small 4-13 0-0 9, Markelo Sullivan 4-9 0-0 10, Mike Hood 0-3 0-0 0, Isaiah Ford 0-1 0-0 0, Raekwon Drake 0-1 0-0 0, DeMarcus Sharpe 1-3 0-0 2, Djibril Diagne 0-1 0-0 0. Totals: 30-75 (40.0%) 7-16 (40.0%) 74.

VINCENNES (31-2): Craig Porter 5-7 0-2 12, Keith Clemons 1-5 2-2 4, Chuka Mekkam 0-1 4-4 4, Kevin Kangu 3-6 3-5 10, Kevin Osawe 6-14 4-6 17, Lony Francis Jr. 7-16 3-6 17, Colton Sandage 3-8 2-2 11, George Dixon 0-2 4-8 4, Jordan Lyons 1-1 0-0 2. Totals: 26-60 (43.3%) 22-35 (62.9%) 81.

HALFTIME: Vincennes 41, Moberly Area 29. 3-POINT GOALS: Moberly Area 7-28 (Verge 3-11, Sullivan 2-7, Miller-Moore 1-2, Small 1-6, Sharpe 0-1, Hood 0-1); Vincennes 7-21 (Sandage 3-7, Porter 2-4, Kangu 1-3, Oswane 1-6, Clemons 0-1). REBOUNDS: Moberly Area 39 (Miller-Moore 12); Vincennes 52 (Francis Jr. 13, Dixon 11). TOTAL FOULS (FOULED OUT): Moberly Area 24 (Miller-Moore, Rucker); Vincennes 15 (none). TECHNICAL FOULS: None. ASSISTS: Moberly Area 11 (Verge 7); Vincennes 13 (Clemons 5). STEALS: Moberly Area 6 (Rucker 2); Vincennes 2 (Clemons). BLOCKED SHOTS: Moberly Area 4 (Sharpe 2); Vincennes 4 (Dixon 2). TURNOVERS: Moberly Area 6; Vincennes 16.

Game 16

NO. 6 ODESSA 69, NO. 11 PEARL RIVER 61

PEARL RIVER (26-4): Kelvin Allen 0-2 0-0 0, Jones James III 1-6 0-0 3, Cedric Brim Jr. 4-6 0-0 9, LaGarious White 6-8 0-1 17, Ahmad Arrington 0-0 0-0 0, Jerrez Porter 1-5 0-1 3, Brandon Rachal 5-12 5-8 15, Fred Thompson 1-5 0-0 3, Christopher Agbo 1-2 0-2 2, Cameron Smith 0-0 0-0 0, Kirk Parker 3-3 3-5 9. Totals: 22-49 (44.9%) 8-17 (47.1%) 61.

ODESSA (28-6): Dimon Carrigan 2-4 0-0 4, Aquarn Butler 3-6 0-0 6, Jalen Hawkins 5-9 0-0 10, James Reese 2-9 4-4 8, Jonas Parker 0-4 0-0 0, Desmond Johnson 0-0 0-0 0, Tavon Jones 2-4 5-5 9, Jordan Pierce 1-2 0-1 2, Jawaun Daniels 6-9 0-0 13, Davante Carter 0-2 0-0 0, Zach Morgan 2-4 0-0 4, Anthony Johnson 4-7 1-2 13. Totals: 27-60 (45.0%) 10-14 (71.4%) 69.

HALFTIME: Odessa 35, Pearl River 20. 3-POINT GOALS: Pearl River 9-22 (White 5-7, Porter 1-2, James III 1-3, Brim Jr. 1-3, Thompson 1-4, Allen 0-1, Rachal 0-2); Odessa 5-23 (Johnson 4-6, Daniels 1-2, Carter 0-2, Hawkins 0-2, Jones 0-2, Johnson 0-4, Reese 0-5). REBOUNDS: Pearl River 32 (Parker 9, Rachal 8, Agbo 6); Odessa 32 (Carrigan 8, Butler 6). TOTAL FOULS (FOULED OUT): Pearl River 15 (Brim Jr.); Odessa 16 (none). TECHNICAL FOULS: None. ASSISTS: Pearl River 14 (Brim Jr. 5, James III 4); Odessa 13 (Reese, Parker 3, Butler 3). STEALS: Pearl River 6 (James 2, White 2); Odessa 13 (Butler 5, Parker 3). BLOCKED SHOTS: Pearl River 3 (Porter, Rachal, Agbo); Odessa 3 (Carrigan 2, Daniels). TURNOVERS: Pearl River 18; Odessa 10.