This is a listing ofall known veterans buried in Harvey County:

Bethel College Mennonite Church Columbarium

Banman, John

Heinz, Rev. Daniel Janzen

Burrton Cemetery

Bryant, William

Eales, Samuel James

Emerson, H.

Frayne, R. I.

Friend, J.

Gelespey, P.

Goodwine, John

Gorgas, John

Hade, N. D.

Jarrett, Joseph

Johns, E.

Judkins, Richard

Kinder, James A.

Leonard, S. D.

McCart, P.

Morrison, J. H.

Nickell, James H.

Night, N. D.

Palmer, H. C.

Parker, J. R.

Perry, Adams

Phillips, John B.

Tracy, Charles A.

Welch, I. M.

Young, J. W.

Church Of God Of The Firstborn Cemetery

Breckenridge, Ora A.

Goad, William Ray

Jackson, Albert Ray

Johnson, John O.

Johnson, Kenneth M.

Killfoil, Fred Elton

Eastlawn Cemetery

Ades, Elva

Bandy, Murray

Beck, Harold G.

Becker, Joseph

Berger, Donald L.

Blosser, Elmer R.

Brenneman, Jesse E.

Buller, Rodney J.

Burkhart, Allen

Cook, Everrett L.

Deschner, Mervin J.

Egbert, Rollin E.

Friesen, Alvin

Hall, Thomas E.

Hartman, Clyde H.

Jantz, Charles A.

Jantz, Ephrim B.

Jantz, Melvin E.

Jantz, Wilbur

King, Clifford

King, Leroy

Klock, Charles H.

Koehn, Cornelius

Langston, Charles C.

McFarlane, H. Robert

McFarlane, Walter J.

Middleton, George Earl

Nebergall, Willard L.

Neumann, Harold

Orpin, Clarence E.

Pollard, Kenneth K.

Rodgers, Henry H.

Stauffer, Dan L. W.

Swartzendruber, George R.

Umholtz, Harold Eugene

Umholtz, John E.

Umholtz, Max E.

Umholtz, Ross Dwight

Watkins, Lauren M.

Weaver, Truman E.

Widowsky, Martin J.

Wiens, Richard H.

Williams, Arthur D.

Williams, Loren A.

Zook, Vern

Fairview Cemetery

Richards, Clell Damon

Scott, David E.

Garden Community Church Cemetery

Clausen, Hilton

Clausen, Soren

Essendrop, Gerald Oscar

Hearting, Carl Edward

Lohrentz, Jacob

Meacham, Bobby

Nelson, Billy G.

Rodriguez, Manuel, Jr.

Rutschmann, Harry

Rutschman, Orville Kenneth

Rupp, Henry D.

Schrag, George

Wohlgemuth, Howard

Grace Hill Mennonite Cemetery

Borchardt, Harold

Harms, Fred

Harms, W. W.

Klaassen, Fred

Schmidt, Emil D.

Schroeder, Ernest

Greenwood Cemetery

Abrahams, Jacob

Adams, John Quincy

Adkins, Stephen J.

Adler, Harold R.

Akers, Kenneth

Akers, Wayne H.

Allbaugh, Alden

Allen, James Arthur

Allen, James H.

Allen, Manuel

Altum, Don E.

Altum, Jody L.

Anderson, Darrell Wayne

Anderson, Louis A.

Anderson, Robert

Anderson, Robert Edward

Anderson, William B.

Andres, Chester

Androes, Paul

Androes, Pete P.

Anduss, Melvin

Arrowsmith, Ira

Ashcraft, Willard L.

Atwood, William Henry

Bair, Carson Elmer

Baker, Bob

Baker, Elmer Vernon

Ball, Floyd Clarence

Banks, Michael E.

Banks, Vernon O.

Barker, David G.

Barr, Robert

Bartel, Ira G. "Bart"

Batterman, Shane

Baumann, Christopher J.

Baumann, John F.

Baumgartner, Dallice W.

Beacham, Ralph H.

Beardmore, Delbert

Becker, Carl H.

Bell, Coral V. (Jack)

Bennett, Edgar C.

Bennett, Henry Frank

Bernhardt, Lavern J.

Berry, Darwin

Biesterfeld, Lowell

Biesterfeld, Orren L.

Biewener, Otto H.

Biggerstaff, Donald L.

Bixler, Clarence V.

Black, Harold Homer

Blackburn, Clem, Jr.

Blake, Clifford W.

Blatchley, Terence E.

Blaylock, Herbert J.

Blow, E. Joseph

Bocock, Kenneth Stanley

Boese, John F.

Boggs, Earl David

Boldenow, Harold J.

Borthick, Robert M., Jr.

Botterweck, Joe P.

Box, Doyle H.

Box, Duane

Box, Robert M.

Boyd, Eric

Boyer, Nick A.

Boyes, Gary A.

Boylan, James Holland

Brackeen, Daniel Lee

Bradley, Samuel Franklin

Brandt, Walter A., Jr.

Brenneman, Daniel J.

Brenneman, Oliver Q.

Bright, Glenn E.

Brigman, Arley Farris

Brittain, Roy Parks

Broadhagen, Carl A.

Brodhagen, Walter

Brown, Carl V.

Brown, Charles B.

Brown, Harold G.

Brown, Harry H.

Brown, J. Ralph

Brown, Leo H.

Brown, Myrl

Brown, Walter Allan, Jr.

Brown, William A.

Brown, William O. "Bud"

Bruner, Robert

Brunner, Melvin M.

Brunner, Orville E.

Bryan, John Lamar

Budde, Carl H.

Budde, Gary

Bueker, John Fredrick

Burkhart, Ford N.

Burns, Thomas

Butcher, Gerald

Butcher, Park R.

Caldwell, Gary L.

Callaway, Asa B.

Cannon, John (Jack) Richard

Carolina, Leo Eddie

Carpenter, David Van

Carter, Frank Earl

Carter, Milo Merle

Carter, Milo Oliver

Celio, Joe

Chambers, Charles

Chambers, William Lee

Chandler, Calvin E.

Chandler, Hobart

Charlsen, Charlie William

Charlsen, George Bismark

Charlsen, Jack W.

Church, Orville A.

Claassen, Walter C.

Cline, Floyd J.

Clothier, Lloyd E.

Cobbs, Elbert

Cole, Gary Norman

Cole, John G.

Conkey, Claude O.

Cook, Lawrence A.

Cook, Zachary Taylor

Cooper, Bradden

Cooper, Loren

Cornwell, Robert G.

Cowan, Charles E.

Cox, Floyd Lee

Crain, George Clifton

Crawford, Floyd B.

Craycraft, Walter Edward

Crupper, Joe Frederick

Cunningham, James

Curtiss, Johnnie C.

Custer, Walter L.

Dague, Joseph C.

Dart, Horatio B.

Daugherty, Norris Roland

Davidson, Delmer

Davidson, James A.

Davis, Arthur Robert

Davis, Lester C.

Davis, Wesley K. "Jack"

Dawson, Harold Fredrick

Day, Beulah E.

Day, James M.

Decker, Clifford Gene

Deschner, Ernest E.

Deschner, Henry M.

Deschner, Walter Harry

Dewell, John H.

Dicke, Leland E.

Diehl, Vern R.

Dilbeck, Lionel Edgar

Dingwall, Kenneth M.

Dixon, Jean Charles

Dorey, Lewis Henry

Dorey, Willis Kennedy

Douglas, James Andrew

Downey, Jesse Ray

Draughn, Earl C.

Duff, A. La Rue

Dunnahoo, Thomas E.

Dyck, Jerry Dean

Dyke, John H.

Early, James E.

Eckles, George D.

Ediger, Herman C.

Edwards, Arbey S.

Eighmey, Jack D.

Elliott, Donald

Elliott, William Hugh

Ensor, George Burwell

Ensz, Douglas K.

Ensz, John H.

Epp, August Steve

Ervin, Edward

Ethridge, Sisroe E.

Evans, Chester Arthur

Faris, Albert

Fast, Richard Dale

Fegley, Richard Tracy

Fessler, Leopold

Fiddis, William Robert

Finnell, Lauren J.

Finsley, Ira C.

Finsley, Joseph Earl

Fisher, William

Fitzpatrick, James J.

Flory, William A., Sr.

Foley, Williams L.

Forney, Ira Clyde

Foster, John A.

Foulk, Benjamin Paul

Franklin, John Lee

Frary, William Allen

Frase, George M.

Freeman, Glenford R.

Freeman, Leslie Earl

Frey, J. R.

Friesen, Karl

Froelich, Samuel J.

Funk, Frank Andrew

Gard, Alvin E.

Gaskill, Billy L.

Gatz, George H.

Geabhart, John H.

Geiger, Alfred Watson

George, James Wilson F.

George, Thomas Turnius

Gering, Clarence F.

Getz, William C "Bill”

Gilbow, Delbert W.

Gilchrist, Edward C.

Gillispie, James

Gillmartin, James

Glover, Harold M.

Goodnight, Lee A.

Gough, Marvin

Gradert, John Henry Max

Grapengater, Kenneth Keith

Graves, Richard J.

Graybill, Russell

Green, Elbert J.

Green, Herman H.

Greer, Lowell M.

Grimm, Dean

Grogg, Farrell J.

Grove, Elvin Leslie

Grove, William Edward

Grubb, Melvin Ellis

Grubb, Robert Liburn

Grubbs, Thomas E.

Hall, Loran E., Sr.

Hall, Noble J.

Hall, Robert A.

Hammett, Lester E.

Hankins, Samuel B., Jr.

Hanson, Warren Eugene

Harms, Arthur

Hartenberger, Wilber Clark

Harvey, Collins

Harvey, Henry

Haury, Walter G.

Haviland, Claude Leeroy

Hawkes, George

Hawkins, Lloyd Arthur

Hawkins, Marion A.

Hay, Carl Adam

Hay, Keith G.

Hayes, Homer Elmer

Hayes, Virgil Edgar

Heckendorn, Wayne J.

Hedrick, A. C.

Heffelbower, Darl J.

Heffelbower, Don Clifford

Heintz, Dean D.

Helfer, James M.

Helton, Clifford

Hennessy, Clarence Albert

Henney, Frank Leroy

Hertzler, John W.

Hertzler, Ralph Harold

Hess, Virgil

Hiebert, Marion

Higgins, Kenneth L.

Higgins, William

Hill, Dean

Hill, Wallace M.

Hind, Maurice B.

Hind, Robert Lee

Hirschler, Ira Robert

Hoffer, Kevin L.

Hoffman, Leo Andrew

Holland, Robert E.

Holle, Frank J.

Holstine, Leland Bazil

Hopkins, Roy L.

Houtz, Harry Wayne

Howard, Pete

Howerton, Thomas W.

Huffman, William L.

Hughes, A. Wayne

Humiston, Charles R.

Humiston, Edward W.

Humphrey, Ernest

Hunter, Charles H.

Hurley, Lucius Mike

Hurst, William R.

Ice, Fred

Ice, Theodore B. “Ted”

Inghram, Robert L.

Ingold, Walter T.

Isley, Ovid N.

Jacobson, Clarence O.

Janzen, Harry R.

Janzen, Lester E.

Jarchow, James

Jenkins, Floyd

Jewell, Harold L.

Johnson, Jack Kenneth

Johnson, William A.

Jones, Frank S.

Jones, James

Jordan, David James

Jordan, Fredrick Ralph

Kaiser, Franklin Walter

Kaiser, Harold L.

Karns, Ralph M.

Kasitz, William F.

Kater, Charles Richard

Kater, Donald C.

Kater, Gustav J.

Kater, Robert H.

Kaumans, Jason M.

Keen, Newton Bernard

Kelly, James N.

Kennedy, Carl Kermit

Kessler, Frank B.

King, James Luther

Kinney, John Robert

Klabau, George

Klassen, Rudolph

Klassen, Theodore S.

Klein, Henry W.

Kliewer, Arthur H.

Kline, Maurice M.

Kluge, Paul Fasdianard

Knee, James C.

Knee, Jimmie R.

Knowles, Willard W.

Knutson, Eugene

Koehn, Frank

Koehn, Fred A.

Koehn, Jacob

Koehn, John

Koehn, Roy E.

Koerner, Charles T.

Kosminski, Andrew Julius

Kratzer, Phillip S.

Kurr, Leslie

Kurz, Karl F.

Kyle, Wilbur R. “Bill”

Lacoss, Charles W.

Lagree, Willard E.

Lair, Louis C.

Lambert, Gerald Lee

Lambert, Joseph Nelson

Lander, John M.

Lander, Phillip

Landrum, James Nelson

Lantis, Harold Cecil

Lantz, Dillard A.

Lawrence, Stephen L.

Leckington, Claude F.

Leckington, Maurice M.

Lee, Harry

Lehman, Gary M.

Lehr, Charles Lawrence, Jr.

Lehrman, Walter

Lettau, Gene E.

Lewis, George L.

Libhart, William M.

Linn, Clinton K.

Little, Frank A., Sr.

Logan, Frederick L.

Love, Jack E.

Lowman, Francis M.

Loyd, Gary A.

Loyd, Paul T.

Little, Frank A.

Lynd, Miles Adair

Lyon, Freddie A.

Lytle, Maurice Owen

Malin, Bryan James

Manring, Omri P.

Manring, William "Fawn"

Mapes, Arland

Martin, Kenneth E.

Martin, Melvin C.

Martin, Robert H.

Martin, Roy Jefferson

Martin, Terry Lee

Martindale, William E.

Maschoff, Eugene William

Mason, Bruce T.

Mathews, Horace N.

Mathias, George Edward

Mathias, Robert Edward

Maxwell, John L.

May, Jesse E.

McCandless, Harry F.

McCann, George Everett

McCloud, Leason H.

McCloud, Lee Ronald

McCormick, Harold W.

McCurdy, Carl. E.

McCurdy, George Michael

McGee, John W.

McKellip, Henry M.

McKnight, Harry Lee

McNolty, Charles B. Robinson

McQuillan, Michael Roger

Meares, Harry G.

Medley, William H.

Megli, Vernon E.

Meier, Dale

Meires, Theodore T.

Mewborn, Henry

Meyers, Walter Hugo

Miller, Donald W.

Miller, George E.

Miller, Glenn

Miller, Harold S.

Miller, Howard E.

Miller, Marion Robert

Miller, Murl R.

Miller, W. F. "Webb"

Milliman, Clifford

Mills, Henry Allen

Mills, Steven W.

Miser, Donald

Miser, Jack L.

Mitchell, Harley D.

Moberly, Richard

Molzen, Roy C.

Moody, Rex M.

Moore, Donald M.

Moore, Willie

Morgan, Clifford A.

Morgan, Richard C., Sr.

Morrison, Ronald Dean

Morrison, Thomas Layne

Moss, Marvin Banks

Moss, Miles Ernest

Moulds, Kenneth Roe

Muirhead, James E.

Mullins, Pharis

Nelson, Bill

Nelson, Leonard J.

Neufeld, William

Nicholson, Charles Leroy

Nickel, Bennet

Nicodemus, Donna J. "Tony"

Nicodemus, John

Nightingale, Elmer A.

Northcott, George Robert

Norton, James G.

Nye, Arnold C.

Oberg, Allan Delloyd

Odle, David B.

Oegerle, Eldon

O'Shaughnessy, Francis J.

Overstreet, James C.

Pankratz, Melvin Dean

Parker, Robert G.

Parkhurst, Aaron Wallace

Parkhurst, Chester G.

Parks, Alvin A.

Parris, Edward L.

Parshall, Vincent A.

Parsons, Claude W.

Parsons, Hugh Irvin

Patterson, Charles E.

Patterson, Donald C.

Patterson, Edward Charles

Patterson, Oakley J.

Paul, Earl F.

Peak, Ray

Peak, Volney J.

Penner, Gerta

Penner, Orville K.

Perkins, Carl William

Perkins, Joshua

Perkins, William Smith

Peters, Arthur H.

Pettis, Buiel

Pfitzinger, William E.

Phillips, Clyde Robert

Phillips, John 'Hank'

Phillips, John W.

Phillips, Lloyd C.

Phillips, William David

Pinkstaff, Thomas W.

Pittman, Roy L.

Pletcher, Paul, Jr.

Plummer, Albert Sutton

Plummer, Frank Bryan

Plummer, John W.

Porter, Farley

Powell, Willard

Puls, Bernhard John

Puttroff, Fred William

Quinton, Gilbert Harry

Quinton, Preston T.

Quiring, Charles

Rambo, Clifford

Ramsey, Guy

Ream, Gaylord M.

Reber, James H.

Reber, Lawrence Edward

Reber, Robert L.

Rees, Frank G.

Reese, John Royston

Reeves, Licurgous F.

Regier, Max

Regier, William Murray

Reid, William J.

Remer, Everett Liland

Remp, Benjamin R.

Reynolds, Don A.

Rhine, Knox L.

Rich, Lloyd A.

Richmond, Seward H.

Richter, Loren W.

Rickman, Clifford Leroy

Rickman, Keith

Rickman, Vernon Reed

Ridgeway, Calvin

Roach, Dean

Roach, Douglas D.

Robb, George A.

Robertson, Ellis Patton

Rodgers, Arthur Ray

Rodgers, Ralph M.

Rogers, Harold A.

Rogers, Walter K.

Rose, Richard Aurel

Rosiere, Ernest M.

Rosner, Richard Amil

Rousell, Clifford Earl, Jr.

Rowe, Euell B. “Jack”

Rowland, Lorton H.

Royer, Gary

Royer, Keith

Royer, Owen R.

Royston, John A.

Ruff, Henry

Ruff, Herman A.

Runyan, James Anthony

Russell, Harold Foster

Rutschman, Alvin O.

Rutschman, Jacob P.

Salander, Victor E.

Sallee, Mahlon L.

Sanders, Burt

Sanderson, Fred L., Jr.

Sanderson, Goulding E.

Sargent, Roy

Sargent, Thomas E.

Saylor, Rex L.

Scheffler, Alfred Fred

Scheffler, James W.

Scheffler, Rudolph D.

Schmidt, Arthur K.

Schmidt, Waldo O.

Schidt, Willard

Schroeder, Adolf J.

Schroeder, Allison

Schroeder, Arlo

Schroeder, Carlton L.

Schroeder, Howard

Schultz, Alvin

Schultz, Stanley I.

Schulze, Oscar

Schwabauer, William Bill

Scott, John Neil

Scott, Myron C.

Scott, Robert

Scott, Phillip L.

Searcy, George Edward

Sebrant, Elmer A.

Self, Stanley Arthur

Seyfried, Francis C.

Shacklett, Cleveland J.

Shafar, Edward H.

Sharbonno, Ellsworth E.

Sharp, Donald Le Roy

Sharp, Harold L.

Shepherd, Alva Gene

Sherman, Charles H.

Shive, Dalton Edward

Shoemaker, Homer Elroy

Shores, Reyburn L.

Short, Wilbur E.

Siemens, Jacob J.

Siemers, Anita Mae

Simms, Cecil E.

Sloan, James William

Smalley, Jack E.

Smith, David Duane

Smith, Emmett Edwin

Smith, Ernest

Smith, James

Smith, John M.

Smith, Orville E.

Smith, Richard Dale

Snyder, John R.

Somers, John Glenn

Somers, John Glenn, Jr.

Southern, Edward Charles

Southern, Edward, Jr.

Spangler, Simon M.

Speckman, Robert Joseph

Spencer, Donald D.

Spencer, Jack O.

Spencer, Lee Albert

Spinder, Fred H.

Spoonemore, Kenneth, Jr.

Sprague, James I.

Springer, Fred

Staerkel, Otto

Staggs, Patrick H.

Staggs, Thomas W.

Stamm, Chester Arthur

Stamm, James E.

Stanhope, Donald E.

Stanton, Chris A.

Stauffer, Mahlon Roy

Stebbins, Richard W.

Stewart, George C.

Stine, Homer R.

Stone, James Rodney

Stribling, O. T., Jr.

Stuart, James Birch

Stubby, Earl Gene

Stubby, Gilmer

Stults, George W.

Sturd, Henry A.

Sump, Arthur H.

Sump, Richard W.

Supernois, Calvin L.

Swanson, George W.

Tallerday, Richard Neil

Tanner, Jesse E.

Tanner, Oscar

Taylor, Floyd

Tendick, Wilbur B.

Terry, Frank Lloyd

Terry, Walter Wayne

Thaw, Booker T.

Thaw, Harold Alfred

Thaw, Jack A.

Thies, Gary L.

Thomas, Virgil O.

Thompson, William V.

Tillberg, Leland

Tipton, Larry L.

Tipton, Paul E.

Travis, Glenn Edward

Trickel, Lloyd Leo

Truesdell, John Donald

Truesdell, John E.

Turner, Lester O.

Unruh, Lester

Unruh, Peter F.

Unruh, Virgil E.

Vaughn, William

Venso, Homer Joseph

Vogt, Judson Irl

Wacker, Glenn Henry

Wagner, Edward V.

Walker, Norman E.

Walker, Ralph R.

Walker, Robert

Walters, Floyd A.

Walters, Fred W.

Walton, Leslie

Walton, Marcus A.

Warhurst, Elvin

Warhurst, John David

Warkentine, David A.

Washburn, George H.

Washington, Huey

Weas, Kenneth E.

Webb, Hughie Preston

Webster, Fay J.

Webster, James Ellis

Wedel, Harold D.

Wedel, Marvin R.

Wegele, Victor H.

Wehry, Harvey W., Jr.

Weldon, Harry Le Roy

Welty, Albert Edward, Sr.

Wheeler, David W.

White, Raymond Wiley

Whitney, Donald

Whitney, Ellen

Whitted, Jay D.

Whomans, Paul C.

Wiebe, Carl H.

Wiebe, David D.

Wiebe, James P.

Wiens, Sam Richard

Wiggers, Elmer

Wilkins, Edward Jr.

Will, Junior L.

Willems, Richard

Williams, David C.

Williams, Frank Elmer

Williams, Gale B.

Williams, Kenneth V.

Winter, Delford W.

Woolery, Ethel Faye

Woolery, Jack E.

Woolery, Lorin

Woolery, Ruth

Work, Leroy A.

Wright, Earl

Wright, Guy Edward

Yakle, Glen H.

Younkin, George J.

Younts, Carl E., Jr.

Zellers, Orville A.

Zielke, Chester

Zinn, Earnest L.

Zook, Truman Leonard

Halstead Cemetery

Bansemer, Elmer E.

Brooks, Jack O.

Cadwell, Edwin Croydon

Davis, Daniel Ray, Sr.

Krehbiel, Kenneth D.

McGinn, Patrick H.

Nightingale, John E.

Peckenschneider, Richard W.

Shuman, Vernon S.

Sommerfeld, Clifford R.

Unruh, Bennie D.

Will, Edward

Hebron Cemetery

Armstrong, Jack Dean

Hesston Cemetery

Auernheimer, Edgar Willis

Barker, Morris Dwight

Benton, Jack L.

Bontrager, Marlyn Kenneth

Byler, Eli D.

Cravens, Manuel L.

Cummings, Clifford C.

Deering, Mathew

Dettwiler, Edwin Eugene

Dillman, Dearmin

Dillman, Neal Baer

Dillman, Robert E.

Dilts, Flavius

Doty, Arlene

Doty, Cecil

Dreyer, William E.

Duty, Cecil Isaac

Egy, Ivan William

Egy, Orville Dale

Fowler, Harry Glen

Fritsch, Melvin L.

Fulk, Loren

Goering, Orlin J., Jr.

Grabill, William Stephen

Hackenberg, Ray L.

Hackenberg, Roy C.

Hale, Gregg

Hale, William Carthel

Hawkey, Delbert

Hepler, Thomas G.

Hess, Ira J.

Hetzke, Arthur

Higgins, Orman H.

Howard, Leland Duane

Jantz, Winston

Janzen, Charlene F.

Janzen, Raymond L.

Johnston, Alvin L.

Kaufman, Eugene

King, Raymond

Klassen, Emil

Knott, Richard C.

Koppenhaver , Denton L.

Kretz, Laura M.

Kuhn, Delbert

LaGree, Russell F. "Ferd"

Lyon, Ralph B.

Mason, James

McFarlane, Craig Lee

McFarlane, Richard E.

Monroe, Irvin Earl

Nebergall, Edith

Nebergall, James Boyd

Nebergall, John "Mack"

Nelms, Carl L.

Nickel, Lloyd

Penner, Paul

Pfautz, Alma

Pfautz, Cecil E.

Pfautz, Floyd L.

Pfautz, Henry E.

Razook, Robert J.

Razook, Samuel A.

Rodgers, George Lee

Rostetter, Wilber A. “Bill”

Schmidt, Ralph E.

Skeen, Harry Oliver

Smith, F. Merle

Smith, Gerald

Smith, Raymond A.

Smith, Wayne E.

Sparks, Irvin S.

Spicer, William S., Jr.

Spurlock, Jack L.

Stewart, Lois E.

Stewart, Robert

Stratton, Max D.

Stroup, Morris W.

Stucky, Arthur

Sturlaugson, Ira

Summers, Ernest I.

Turner, Robert H.

Typer, Marjorie

Wiedemeyer, Phillip

Work, Alan Dale

Highland Cemetery

Bestvater, John W.

Briar, Stanley L.

Carlton, Warren W.

Dreier, Vernon F.

Hawkey, Alfred

Hawkey, Austin M.

Ketterman, Herbert L.

Knott, Richard

Moffet, Harry L.

Promenschenkel, Raymond L.

Shirks, Marion J.

Spencer, Clinton

Spencer, Clinton J.

Tangeman, Edwin C.

Tangeman, Paula D.

Wells, Glenn D.

White, Calvin R.

Winsor, John G.

Ziegler, Joseph D.

Hillside Cemetery

Ault, Andrew

Abernathy, Benjamin Harrison

Abernathy, John Robert

Alder, Ruben

Allen, Rufus J.

Allen, William L.

Amstutz, William Peter

Anderson, Norman

Anderson, Richard B. "Andy"

Anderson, Robert, Jr.

Arick, Ivan Leigh

Armstrong, Edgar S.

Arnold, Bill B.

Arrowsmith, Merlin L.

Ash, Andrew Donald

Asher, Corwin William, Jr.

Bachman, Charles W. "Bill"

Bader, Duane H.

Baehr, Marvin Chris

Baldwin, Rex V.

Balerio, Martin M.

Banie, Donald Charles

Barngrover, Cecil E.

Bartley, Michael

Bechtel, Howard

Becker, James Ellis

Behymer, Keith Hugh

Berg, Daniel Lynn

Berry, Grover J.

Berry, Jesse Lee

Bert, Raymond Eugine

Bevan, Stanley Dwight

Billups, Robert E.

Bissell, Harlow A.

Black, Carl

Bockelman, Clifford

Boman, H. Byron

Botts, Billy Raymond

Brammell, John W.

Brill, David

Brill, Leo Gene

Briscoe, Albert H.

Broadfoot, Leslie R.

Brooks, Glen C.

Brown, David Wallace

Browning, Orvel L.

Burdine, Keith

Burris, Roy H.

Burris, Steven D.

Burson, Jesse A.

Calhoun, Paul Alfred

Campbell, Jesse R.

Cassil, Bob D.

Chavez, John J.

Clare, George W.

Clare, Henry F.

Clark, Clarence P.

Clark, Harold G.

Coffman, Andrew J.

Compton, Orval E.

Cooley, Dennis O.

Corkill, Paul Eugene

Corkill, Thomas D.

Cox, Otis Dewyte

Cretcher, John C.

Daniels, Dr. Robert Melvern

Decker, Cornelius

Dodson, Charles Frederick

Doolen, Daniel D., Sr.

Drake, Gilbert E.

Dudley, Charles A.

Dugger, Edward

Duncan, James J.

Eckert, William G.

Eshelman, R. Keith

Evans, Gordon M.

Fewin, Dr. Luther

Fischer, Nigel E.

Flanders, Albert Lavern

Foster, James E.

Francis, Ransom H.

Francis, Seymour E.

Friesen, Herman Elmer

Fry, Edward Arthur

Fry, Orville C.

Fry, William Merritt

Fugleberg, Harlan Olaf

Fulton, Fred James

Fulton, Richard W.

Gaul, Leslie Gene

Gaul, Terry

Gill, Fred M.

Gilmore, Lloyd N.

Golbek, Henry J., Jr.

Greason, Billy Duane

Gregg, Albert O.

Gresham, Mathew Lee

Griffin, William L., Jr.

Grimwood, Donald D.

Grimwood, Lee

Grimwood, Thomas J.

Grindstaff, William R.

Hamilton, Donald Keith

Hamilton, Richard Douglas

Hardin, Melvin Lee

Harrold, Roy

Harsin, Charles R.

Hartman, Robert John

Haug, Lyle R.

Hayden, Henry G.

Heinemann, Paul Eugene

Heiserman, Leslie Elden

Hershberger, Kenneth Blaine

Hershberger, Steven T.

Hetherington, Hugh R.

Hilberling, Francis Victor

Hill, Curtis Allen

Hipp, Eugene

Hirleman, John Edward, Jr.

Hixson, D. S.

Hobble, Rex E.

Hoefgen, J. N.

Hollenback, Daniel

Hollister, Blaine T. "Red"

Hollister, Gilbert S.

Honn, Ophel I.

Hoover, Hallie Elizabeth

Hoover, John Homer

Horn, Charles C.

Hutchison, Grover Loyd

Hyde, John C.

Ingram, Rolland W.

Johansen, Albert Melvin

Johnson, James Homer

Johnson, Kelly Cecilia

Jones, John E. "Ted"

Kehl, James Lloyd

Kendrick, A. E.

Kennedy, Glenn E.

Kennedy, Joseph W.

Kinzer, Clarence M.

Kinzer, Fred M.

Kirkpatrick, Joseph H.

Kiser, Willard J.

Kuehl, Rudolph H.

Lain, Joe Rean

Lancaster, Fred D.

Landis, Paul J.

Latham, Henry

Lawrence, Edwin L.

Lewis, Alexander

Lewis, Delvin M.

Lewis, Edra E.

Lewis, Kenneth K.

Liby, Michael

Loyd, Janice (Hoffman)

Luna, Longino

Luna, Martin

Luna, Rito

Luna, Victor, Sr.

Mahannah, Alva Ernest

Mahannah, Henry

Manning, Charles Richard

Manning, Orville J.

Martin, John H.

Mason, Boyd Norris

Mayo, George H.

McCabe, Mack P.

McConnell, Merek H. "Mike"

McCurdy, Charles E.

McDaniel, Earl Corwin

McIntosh, Adrian D.

McVicar, Eugene George

Miller, Clarence Andrew

Milligan, Willis Robert

Milne, James Max

Milne, Orville J.

Milne, Walter Leon

Mitchell, Frank H.

Morehead, Earl C.

Morrison, Robert P.

Mosiman, Gerald Leroy

Moss, Lyle E.

Mulhern, Robert F.

Mulkey, Harry F., Jr.

Mulkey, Harry F., Sr.

Myers, Joseph Rueben, Jr.

Nabb, Pleasinton

Napier, Nial V.

Napier, William D.

Nelson, Steven F., Sr.

Niles, Erastus

Niles, Fayette E.

Nold, Jeffrey R.

Nold, John H.

Nold, Randy Hayden

Ortmann, Galen L.

Osborn, Howard R.

Owens, Delbert Joe

Packard, Harold A.

Palmer, Howard Charles

Parsons, Stephen W.

Pfile, Perle O.

Pingel, John D.

Plumer, Alvin R.

Plumer, Clyde L.

Porter, Carl Martin

Powers, Maynard B.

Prather, Charles C.

Purkey, John W.

Purkey, Max L.

Ragland, Ryan Keith

Raper, Loyd E.

Regier, John D.

Resley, Marvin Lee

Reyman, Lee E.

Richardson, Dorrance T.

Robbins, Ernest C., Jr.

Robinson, Herbert E.

Robinson, Richard D.

Robinson, Roy E.

Robinson, Wilber M.

Roche, William F.

Rochford, Micheal

Rogers, Leo E.

Sames, Fredrick A.

Schaeffer, John F.

Schock, Charles C., Sr.

Schooler, Derrell Lee, Sr.

Schouten, George P.

Scott, Lester L., Jr.

Shaffer, Fred G.

Shaw, Gerald M. "Mike"

Shepherd, Nelson J.

Shepherd, Ralph A.

Sherman, Charles C.

Sherman, Clifford E.

Shirk, Lawrence W.

Sizemore, Paul

Slinkard, Frank S.

Smith, Jay B.

Smith, Paul Edwin

Smith, Richard Keith

Smith, Roy Paul

Snavely, Max Frederick

Spellman, David R.

Springer, Dick

Stamback, Charles R.

Stanfield, James

Stanfield, Robert

Stanfield, Ward

Stauffer, Morris L.

Steele, George

Steenson, Paul S.

Steffe, Ralph E.

Steinle, Darrel Dean

Stoops, Bill D.

Stratton, Dean Ellis

Swindler, Rev. Lloyd Herman

Talbott, Wilford E.

Thomas, Jerry Max

Thomas, Wesley Thomas

Thompson, Charles D.

Thompson, Henry W.

Thompson, Raymond Shelby

Trowbridge, Sherman M.

Troyer, Olen E.

Trujillo, Edward Dean, Jr.

Trujillo, Edward Dean, Sr.

Turner, E.J.

Tyler, William Ray

Unruh, Clyde "Bud"

Unruh, James L.

Utz, Josepheus

Vaughan, Gary James

Vawters, Asa T.

Watkins, Aaron

Watson, Mack

Watts, Francis M.

Watts, Ray C.

Watts, Vernon S.

Weir, Murrel E.

Wellman, Adin J.

White, Charles R.

White, John S.

Wiley, Donald Clyde

Wiley, Harold Arthur

Wiley, James R.

Wiley, William C.

Willis, Charles Richard

Wilson, Amos

Wilson, Max George

Wolf, Paul D.

Wright, Fred Lawrence

Wright, James Lyle

Wright, John

Wright, John C.

Wright, Lawrence Wesley

Yowell, Hunter M.

Hunt-Shive Cemetery

Roberts, Owen G.

Shive, Malcom Wendell

Kemper Cemetery

Denney, George W.

Lone Grave First Street

Hayes, Horace W.

Meridian Cemetery

Jantz, Cecil

Jantz, Irvin W.

Louck, Peter B.

Pletcher, Roy

Strother, Lawrence L.

Unruh, Oliver H.

Missionary Church Cemetery

Bergen, John K.

Fiedler, Jerry L.

Fiedler, Lavern Ray

Fiedler, Max S.

Fiedler, Roy

Fuller, Earl R., Sr.

Kliewer, Samuel

Schmidt, Irvin H.

Smith, Bertrice Leon

Wiebe, Dick W.

Old Methodist Cemetery

Fowler, Stephan

Restlawn Cemetery

Abrahams, Edward

Abrahams, Elmer

Adee, Raymond

Anderson, Clarence M.

Annett, John

Ashcraft, Harold Leroy

Bazil, David Wayne

Brenneman, Eldon W.

Burditt, Charles

Carroll, Clifford E.

Cunningham, Harvey H.

Davis, Victor J.

Eck, Detrick

Friday, William E. “Bill”

Goff, Aubrey E.

Hirsch, Pershing W.

Hite, Michael Dean

Koehn, Frank

Koehn, John

Marshall, Thomas R.

McCurdy, George Michael

Miller, Howard E.

Miser, Donald

Myers, Francis F.

Parks, Alvin A.

Pierce, Max E.

Rickard, Rick

Riley, Charles E.

Roberts, Max D.

Rogers, Norman D.

Rose, Richard J.

Sattler, Wilbur C.

Schmidt, Marvin E.

Schultz, Harrie A.

Schultz, Robert A.

Schulze, Herbert J.

Sills, John William

Sowards, Luther A.

Sowards, Robert D.

Stucky, Leroy

Swearingen, Julius R.

Terrill, Don W.

Turner, Gordon Dale

Unruh, Eunice G.

Whitney, Robert L.

Wiebe, Robert B.

Williams, Eldon W.

Williams, Gilbert F.

Wohlschlegel, Claude

Wonders, Vernon

Zuercher, William Joseph

Star Cemetery

Arnett, Boyce Hayden

Barnes, Armstead Lovelace “A. L.”

Blubaugh, James Delmer

Chears, Abijah S.

Cooper, Frederic William “Fred”

Cooper, George L.

Crouch, George William

Foraker, Olin Ted, Jr.

Goodman, John Allen

Goodman, Leslie Mark

Greenfield, Charles W.

McCart, Harlan R.

McCart, Patrick K.

Parker, James Marion

Shacklett, Blant Daniel

Sultzbach, Henry S.

Symons, Timothy Harris

Taylor, Fieldon

West, John P.

St. Mary’s Catholic Cemetery

Adler, Claude

Altum, Richard E.

Alvarez, Frank P.

Alvarez, S. F. "Mike"

Aranda, Ricardo

Arellano, Alfred M.

Arellano, Raymond Julian

Augustine, Gilbert T.

Bell, Lloyd, Jr.

Bergquist, Loren

Bernhardt, James

Bernowich, Vincent

Bornowsky, Francis

Boston, Gary

Boston, Gwen L.

Boston, Richard S., Jr.

Botterweck, Clarence

Botterweck, Kenneth

Boyle, Patrick

Brandeweide, Frank

Brandt, Walter

Breitenstein, Edward

Breitenstein, John Henry

Breitenstein, Pete

Buckman, Emmett

Buckman, Harold

Bunting, Walter F.

Camargo, Trino J.

Campa, Diego Mendoza, Sr.

Campa, Pete

Carothers, Robert Joseph

Chavez, Juan

Cooke, Edwin

Cooke, Michael

Corgoran, John

Corwin, Orben Lawrence

Crawford, Wayne H.

Crippen, Lemuel

Cuellar, Jay

Davis, John D.

Dean, Harold J.

Dean, Kenneth F.

Del Castillo, Adolph

Deister, Alfred Joseph

Didier, John Eugene

Diringer, Clara B.

Diringer, Paul L.

Dochow, James Michael

Dome, Anthony

Doyle, Charles

Duffy, Andrew

Easley, Frank

Eby, Floyd, Jr.

Elliott, Henry E.

Elliott, J. Austin

Endres, Frances

Endres, Richard

Estrada, Joaquin

Fagan, Dale E.

Fagan, Fred

Fagan, Joseph

Fansler, William David

Fayette, Don

Fey, John "Jack"

Fisher, Orville D.

Fitzpatrick, Don

Florez, Frank T.

Florez, John

Fox, James

Frey, Paul

Garcia, Guadalupe

Garcia, James D.

Garcia, Richard

Garcia, Sebastian

Garrison, H. Keith

Gatz, William F. "Bill"

Gomez, Epimenio J.

Gomez, Margarito J.

Gomez, Tony

Gonzalez, Antonio R.

Gonzalez, Carmen R.

Gonzalez, Daniel R.

Gonzalez, Doroteo

Gonzalez, Fred

Gonzalez, Jose S.

Gonzalez, Raymond

Grattan, William

Grochowsky, Berthold

Grochowsky, John Anthony

Grochowsky, W. J. "Bill"

Grochowsky, William H.

Gronau, Henry A., Jr.

Gronau, John J.

Haffner, John

Hall, John E.

Hamel, Alcid J.

Hanke, Jack A.

Hanna, George

Hanna, John Robert

Hanna, Leo

Hanna, Robert John

Hanna, Terrence

Hanna, Thomas

Hanna, William

Hardman, Paul

Hastings, Doyle

Hawk, David R.

Heffentrager, William E.

Hensley, "Dick" Harold

Hernandez, Robert

Hewitt, Claude

Hoelscher, Charles A.

Hogan, Pat

Hogan, Richard

Holinde, John H.

Holmes, James F.

Ierubino, Alessandro

Irwin, Fred M.

Jacobs, Andrew Raymond

Jaso, Miguel "Mike"

Jaso, Nicholas

Jaso, Roberto

Keleher, Patrick

Kelleher, Jack Royston

Kelly, Edward

Kelly, Leo

Kirkpatrick, Max

Klein, Jacob Leo

Klopolsky, John R.

Kluge, August

Leiker, Edwin

Lies, Balthasar George

Lies, Frederick Joseph

Llamas, Guadalupe

Llamas, Jesus N.

Llamas, Jose

Lujano, Angel

Lujano, Billie

Lujano, Richard S.

Lytle, Everett

Mabry, Daniel

Maloney, Mike

Maloney, Neil E.

Martin, Robert

Martinez, Armando Julian

Martinez, George Francis

Martinez, Ignacio D.

Martinez, Ramon A.

McCann, Edward W.

McGrath, Daniel J.

Miller, John C.

Monahan, William

Monarez, Salvador

Mooney, William

Moore, John H.

Moralez, Victor

Morgan, Richard C.

Moulds, John

Moulds, Raymond

Moynihan, Jeremiah

Nellans, M. Ernest

Nelson, Henry C.

Nunns, Lloyd

Oberer, George

O'Keefe, Melvin Robert

O'Sullivan, William

Oquendo, Saturnino

Olson, John R.

Palacioz, Crestino E.

Palmer, John "Jack"

Palmer, William C.

Pankiewicz, Charles E.

Paquette, Leland F.

Patterson, Lawrence

Pedrosa, Raymond

Perez, Jose

Perez, Robert

Peters, John

Phillips, H. Wayne

Pina, Arturo

Pina, Lee

Plummer, George M., Sr.

Pompeney, Joseph

Poull, Harold R.

Prouty, Theodore Earl

Pryor, Paul Eugene

Quilty, Ambrose

Quilty, James, Jr.

Quilty, Lawrence M.

Quinones,Luis

Reddick, Hugh H.

Reid, John Thomas

Reid, Marion

Reikowsky, Ernest A.

Reyes, Felix A.

Rhoades, L. William

Richards, Gerald Robert

Richardson, Neil

Riley, Charles E.

Riley, William

Rioz, Andre M.

Robertson, Lewis D.

Rodriguez, Frank L.

Rodriguez, Ruben

Romero, Theodore, Sr.

Runnells, James

Ryan, Dean Lawrence

Sacks, Jacob A.

Sadowski, Frank

Sadowski, Jacob

Salas, Michael J.

Sandate, Santiago "Jimmy"

Sanseda, Felipe

Sauceda, Nicholas P.

Savage, Melvin

Savage, William

Schaeffer, William

Scheffler, Arthur J.

Schill, John

Schill, Paul A.

Schlagowsky, A. J.

Schmidt, Bernard Paul

Schmitz, Jerome

Schorn, Harold F.

Schroeder, Lawrence

Schultz, Stanley

Seeney, Raymond E.

Shepler, Wesley A.

Shultz, Vernon L.

Sigmund, Lawrence

Sinclair, Edward

Smith, Edward

Smith, John J.

Snapp, Harvey

Solis, John A.

Solis, Juan R.

Sollers, Earl J.

Sommers, Edward

Spencer, Myron

Stanley, Howard Spencer

Stanley, Lynn

Steinkerchner, Bernard J.

Steinkerchner, Clarence

Steinkerchner, Leo

Steinle, Henry D.

Stevenson, James R.

Stites, Douglas Page

Stone, Clyde O.

Story, Robert L.

Stroble, Robert O.

Stromberg, Joseph

Stuchlik, Wayne

Sturgeon, Johnnie Ronald

Tafolla, Henry Camillo

Tafolla, Paul E.

Tafolla, Salvador

Taylor, Paul J.

Teneyck, George

Terrones, Alfredo L.

Terrones, Andres

Terrones, Sirilo M.

Thompson, Charles

Timmermeyer, Kenneth

Tipton, James Robert

Tipton, Warren C.

Vega, Epifanlo G. "Elmer"

Vetter, Gerald

Volbracht, Adlai

Vollbracht, Ralph Louis

Warner, Patrick M.

Warner, Winfield R.

Weigand, Jerome

Weis, John N.

Wentzel, Stella

Westerhaus, Catherine

Westerhaus, George B.

Westerhaus, George H.

Whelan, Cecil

White, John

Willet, Francis W.

Winter, David Hugh

Witkowski, Anthony John

Wondra, Bernard A.

Woodard, Jack

Zimmerman, John

Zimmerman, Simon

Zurcher, Frank

Walton Cemetery

Berends, Marvin Lester

Clover, Lawrence A.

Griffith, Kenneth

Hendry, Donald V.

Holderfield, Donald E.

McCloud, Robert

Yoder, Donald L.

Whitewater Cemetery

Andress, Harry

Artman, Beverly M.

Atkinson, Seward

Atkinson, Richard Edward

Bailey, J. Pat

Baird, Henry L.

Barker, Charles

Barker, Leroy Ernest

Barker, Sarah

Bascom, Warren M.

Beck, James E.

Beck, Harold L.

Bigger, Roland Blaine

Blackford, Boyd W.

Boling, Everett D.

Bowlin, E. Blaine

Bowlin, Homer H.

Breising, Fred

Breising, John

Brenner, Walter

Brewer, Loyd Wesley

Brucks, Max

Brucks, Robert H.

Brucks, Roscoe

Bruhn, Hennen F.

Burns, Edward L.

Bushovski, Paul

Bushovski, Robert

Cain, Billy

Calhoun, Carl

Carter, Charles

Carter, Paul

Chambers, Leo J.

Chaney, James Kay

Church, Oscar I.

Church, Vernis

Claypool, Ronald

Cockrum, Calvin James

Cooper, William Rex

Corfman, Roy

Cornelius, Charles

Cornelius, Jacob W.

Cornelius, Robert

Covalt, Dale R.

Crabill, Robert W.

Cracraft, L. J.

Curtis, Aaron F.

Dain, Richard

Denny, Marshall

Despard, Deane Richard

Dillon, Delbert

Doshier, Roy E.

Downey, Anabel Golden

Downey, James

Duncan, James P.

Eberhard, Rollan Kay

Ediger, Olin

Edris, Eugene

Edris, Glenora B.

Edris, Lawrence B.

Ellert, Gerd B.

Essington, Thomas

Finch, William Wayne

Fisher, Monte Wayne

Fix, Phillip

Foster, Lewis S.

Foster, Sherman L.

Frerking, Harold John

Friesen, Irvin

Geer, John E.

Gray, Charles

Hall, Guy C.

Hall, James V.

Hash, Calvin B.

Hash, Calvin Franklin

Hash, George

Hash, Hardin Mastin

Hash, James

Hash, Lawrence Harold

Hawks, Emanuel H.

Hawthorne, Francis E.

Held, Billy

Hellums, Ray E.

Hershey, Harry E.

Hershey, Peter J.

Holzer, James

Hull, Glenn W.

Joseph, Donald

Karney, Boyd

Kearns, Leland Curtis

Kensey, Richard

Kirkwood, James C.

Kline, Charles

Kline, Leroy Jack

Krueger, Lyle

Lambert, Joseph Wilson

Langhofer, Webster D.

Larkins, Marion A.

Laughlin, Albert

Laughlin, Alexander Golden

Lawrence, Sylbert

Lutes, James

Maddox, George

McCloud, Billy M.

McCloud, Esther Mae

McCune, David P.

Merritt, Herman

Metzger, Rex Owen

Meyers, Clarence

Miller, Albert

Miller, Francis

Mobsley, Samuel Clayton

Moody, Lowell

Moore, Elwood Owen

Moore, John

Moore, Orin

Motter, Frank

Motter, Willis Neal

Neal, George

Neal, George W.

Neal, Lewis J.

Neuman, Arthur

Nolan, Robert Emmert

Osburn, Charles F.

Osburn, John W.

Osburn, Manny E.

Padden, Phillip J.

Phillips, William P.

Ravenscraft, Gerald

Reeves, Robert H.

Rich, Atkinson H.

Roach, Robert Golden

Root, Larry L., Sr.

Roth, Daryl

Roth, Theodore

Roth, Wilford L.

Rutenbeck, Harvey

Ryan, Paul W.

Salvio, John J.

Scott, Erwin Lee

Scott, Henry

Sipult, Raymond

Smith, Gary W.

Smith, Gene A.

Smith, Harold M.

Smith, Hylas

Smith, Irving B.

Smith, Samuel

Snorf, Milton C.

Stark, Olen C.

Stephens, Lora H.

Stephens, Oscar LeRoy

Strohmeyer, Richard C.

Stubbs, David

Swart, Dale R.

Taylor, Kenneth W.

Ulmer, Frederick C.

Wagoner, Lewis

Wagoner, Wilbert Dean

Wagoner, William L.

Walling, Ira DeVon

Weesner, Oscar E.

Witt, Kenneth S.

Wolf, Henry M.

Yarbough, Jack E.

Yelenich, Rudolph

Yinger, Robert Verne

Zimmerman, Levi E.

Zuercher, Duane N.

Zuercher, Walter W.

This listing may be incomplete. If you know of any veteran who should be added to the list, please contact The Kansas at news@thekansan.com with details.