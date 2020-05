WICHITA — The Kansas Collegiate Athletic Conference named its Champions of Character teams and scholar-athlete teams for the 2020 season in outdoor track.

Stephany Meyer, a freshman from Goessel, and Kemroy Cupid, a junior from Kingstown, St. Vincent & the Grenadines, were named the KCAC Champions of Character for Bethel.

According to the conference release, “Committed to advancing character-driven athletics, the NAIA Champions of Character program aims to inspire student-athletes, coaches, officials, and fans to hold high standards and embody what character truly means in a competitive arena. By keeping the five core values of integrity, respect, responsibility, sportsmanship and servant leadership at the heart of the athletics experience, the Champions of Character program empowers participants to change the culture of sport.”

Jennifer Andres, a senior from Newton; Kristin Herzet, a senior from Marion; and Natalie Graber, a junior from Divide, Colo., were all named to the scholar-athlete team.

To be named to the scholar-athlete team, “Student-athletes must have sophomore standing at the start of the sport season, and maintain a minimum grade point average of 3.25 on a 4.0 scale.”

The teams are listed below:

WOMEN’S TRACK

Champions of Character

Chelbie Chaney, Bethany

Stephany Meyer, Bethel

Elaina Henderson, Friends

Natalie Soukup, Kansas Wesleyan

Moneshya Green, McPherson

Tyla Smith, Oklahoma Wesleyan

Taiya Hickman, Ottawa

Taya' Buchanan, Southwestern

Taya Wilson, Sterling

Kate Reimer, Tabor

Brittany White-Dold, Saint Mary

Molly Little, York

Scholar-Athlete Team

Camisha Stevenson, Bethany, Jr., Salina

Chelbie Chaney, Bethany, Jr., Spring Hill

Hannah Price, Bethany, Jr., Temecula, Calif.

Jannessa Wickersham, Bethany, So., Clay Center

Maria Flores, Bethany, So., Salina

Jennifer Andres, Bethel, Sr., Newton

Kristin Herzet, Bethel, Sr., Marion

Natalie Graber, Bethel, Jr., Divide, Colo.

Alexus Edwards, Friends, Jr., Sterling

Cassandra Loesch, Friends, Sr., Lyons

Elaina Henderson, Friends, Jr., San Antonio

Grace Garrisson, Friends, So., Clearwater

Jaylen Knight, Friends, So., Omaha, Neb.

Jolene Jensen, Friends, Jr., Exira, Iowa

Kara Zahariades, Friends, Jr., Phoenix

Kayla Allen, Friends, Jr., Lewiston, Maine

Lauren Doll, Friends, Sr., Leon

Makayla Hollis, Friends, Sr., Conway Springs

Makenzie Burns, Friends, Jr., Goddard

Miranda Tenove, Friends, Sr., Gardner

Nicole Sprague, Friends, Sr., Haviland

Payton Reaves, Friends, Sr., Wichita

Bailie Troll, Kansas Wesleyan, Sr., Peck

Hannah Walter, Kansas Wesleyan, Sr., Lawrence

Natalie Soukup, Kansas Wesleyan, Sr., Ellsworth

Stephanie Martinez, Kansas Wesleyan, So., Horizon City, Texas

Tabetha Deines, Kansas Wesleyan, Jr., Salina

Alyssa Wilson, McPherson, Jr., Lukachukai, Ariz.

Amy Braimbridge, McPherson, Sr., Perth, Australia

Aryana Archuleta, McPherson, Sr., Sacramento

Cailey Cornett, McPherson, So., Lindsborg

Cierra Lee, McPherson, Sr., Goodyear, Ariz.

Diamond Blaylock-Norris, McPherson, Sr., Flower Mound, Texas

Grayson Henry, McPherson, So., McKinney, Texas

Ilanna Moyer, McPherson, Jr., McPherson

LeaAnn Myers, McPherson, Sr., Loveland, Colo.

Moneshya Green, McPherson, Sr., Princeton, La.

Rachel Foreman, McPherson, Sr., Holcomb

Shyanne Henkis, McPherson, So., Laveen, Ariz.

Tatelyn Lasley, McPherson, Jr., Springfield, Colo.

Adia Vaughn, Ottawa, Jr., Mesquite, Texas

Breanna Clayton, Ottawa, Sr., Johnston, Colo.

Dakota Bunch, Ottawa, Sr., Anderson, Mo.

Hannah Pasley, Ottawa, Jr., Shawnee

Jordan Fritz, Ottawa, So., Gypsum

Taiya Hickman, Ottawa, So., Overland Park

Abi Kerr, Southwestern, So., Baxter Springs

Brianna Hulse, Southwestern, Jr., Winfield

Daegiona Wilson, Southwestern, So., Wichita

Erin Floyd, Southwestern, Jr., Goodland

Kacie Lancaster, Southwestern, So., Tulsa, Okla.

Lydia Bumgarner, Southwestern, So., Whitewater

Madyson Garcia, Southwestern, Jr., San Antonio

Morgan Graves, Southwestern, So., Ardmore, Okla.

Sela Anderson, Southwestern, So., Temple, Texas

Taya Buchanan, Southwestern, Sr., Welch, Okla.

Tierney Sutton, Southwestern, Sr., Aspen, Colo.

Abigail Berggren, Tabor, Jr., Tribune

Allison Crist, Tabor, So., Lincoln

Elizabeth Rhodes, Tabor, Jr., Kirby, Wyo.

Emily Kemling, Tabor, Sr., Grant, Neb.

Kaileigh Dill, Tabor, Jr., Bellevue, Neb.

Katherine Reimer, Tabor, Sr., Maize

Kylie Crist, Tabor, Jr., Lincoln

Madison Johnson, Tabor, Jr., Littleton, Colo.

Marah Franz, Tabor, Sr., Hillsboro

Sarah Bird, Tabor, Sr., Quinter

Brittany White-Dold, Saint Mary, Sr., Olpe

Emma Campbell, Saint Mary, So., Eudora

Gabrielle Moore, Saint Mary, So., Topeka

Kaelyn Smith, Saint Mary, Jr., Tulsa, Okla.

Kaitlyn Shoemaker, Saint Mary, Sr., Silver Lake

Mariah Stein, Saint Mary, Sr., Great Bend

Megan McMillen, Saint Mary, Jr., Cerritos, Calif.

Princess Sales, Saint Mary, Sr., Winchester, Va.

Shelby Stouffer, Saint Mary, Sr., Hays

Skyler Blakley, Saint Mary, Jr., Atchison

Blessing Osueke, York, Jr., Houston, Texas

Brianna Eckerberg, York, Jr., Gering, Neb.

Brianna Florvilus, York, Sr., Dunnellon, Fla.

Hali Giesbrecht, York, So., McCool Junction, Neb.

Hannah Rohda, York, Sr., Omaha, Neb.

Justine Medina, York, Sr., Fontana, Calif.

Katrina Murdock, York, Sr., San Bernadino, Calif.

Mackenzie Grauberger, York, Sr., Prescott, Ariz.

Maria Geesaman, York, So., Greeley, Colo.

Mataia Scheerer-Hamm, York, Sr., McCool Junction, Neb.

Molly Little, York, Sr., Billings, Mont.

Nicole Willcoxon, York, So., Clarinda, Iowa

Sadie Carr, York, So., Henderson, Neb.

Sarah Shelbourn, York, Jr., Mission, S.D.

MEN’S TRACK

Champions of Character

Curtis Ivanoff, Bethany

Kemroy Cupid, Bethel

Casey Mosley, Friends

Jacob Lovell, Kansas Wesleyan

Billy Muhizi, McPherson

Myles Gladen, Oklahoma Wesleyan

Andrew Sprague, Ottawa

Manny Gonzalez, Southwestern

Isaac Ostrosky, Sterling

Toby Penner, Tabor

Nathan Jackson, Saint Mary

Carter Price, York

Scholar-Athlete Team

Ajay Dandu, Bethany, Jr., Salina

Curtis Ivanoff, Bethany, Sr., Williamsburg, Va.

Evan Crotinger, Bethany, So., Tribune

Juan Saldivar, Bethany, Sr., Tulsa, Okla.

Mason Dyck, Bethany, So., Moundridge

Brayden Wells, Friends, So., Wichita

Bryce Stegman, Friends, Jr., Pratt

Gabe Kuhn, Friends, Sr., Andale

Isaac Campbell, Friends, So., Sedan

Jonathan Pettyjohn, Friends, Sr., Tulsa, Okla.

Logan White, Friends, Sr., Wichita

Nathan Mier, Friends, So., Wichita

Noah Stockton, Friends, Sr., Bentonville, Ark.

Jacob Lovell, Kansas Wesleyan, Jr., Junction City

Jonathan Samayoa, Kansas Wesleyan, Sr., Columbus, Neb.

Albert Wegener, McPherson, Sr., Kansas City, Mo.

Alexander Polakow, McPherson, Jr., Glenview, Ill.

Billy Muhizi, McPherson, So., Dacula, Ga.

Brent Masters, McPherson, Jr., Howe, Texas

Cullen Grabast, McPherson, Jr., Osborne

Jack Stalcup, McPherson, Jr., Hugoton

Jadin Fleming, McPherson, So., Castle Rock, Colo.

Jake Curtis, McPherson, So., Hoisington

Kevin Boeckman, McPherson, Jr., Wamego

Matthew Bouwkamp, McPherson, Jr., Broken Arrow, Okla.

Matthew Nutting, McPherson, Jr., Foxboro, Mass.

Thane Barta, McPherson, So., Anchorage, Alaska

Irving Lechuga, Oklahoma Wesleyan, Sr., Bartlesville, Okla.

Andrew Sprague, Ottawa, Jr., Gardner

Joseph Corbin, Ottawa, Jr., Gardner

Braydon Jones, Southwestern, So., Katy, Texas

Christian Ramirez, Southwestern, So., Corpus Christi, Texas

Jacob Walker, Southwestern, So., Mulvane

Jayden Tate, Southwestern, So., Winfield

John Davila, Southwestern, Jr., Corpus Christi, Texas

Larry Cotright, Southwestern, So., Mansfield, Texas

Maliki Pope, Southwestern, So., Topeka

Michael Taylor, Southwestern, Jr., Tulsa, Okla.

Nick Roark, Southwestern, Jr., Topeka

Patrick Mason, Southwestern, So., Wichita

Peyton Wardell, Southwestern, So., Wichita

Taylor Rodriguez, Southwestern, Jr., Macksville

Trevor Crawford, Southwestern, So., Corpus Christi, Texas

Trey White, Southwestern, So., Baxter Springs

Tumiso Tidimane, Southwestern, Sr., Atlanta, Ga.

Zac Reed, Southwestern, Sr., Salina

Zach Gray, Southwestern, Sr., Hutchinson

Alex Barton, Sterling, So., Holyrood

Isaac Ostrosky, Sterling, Sr., Fredonia

Chris Ruffino, Tabor, Jr., Pearland, Texas

Denton Rathke, Tabor, Sr., Hays

Jacob Skinner, Tabor, Jr., Yale, Okla.

Nathan Ahrens, Tabor, Sr., Newton

Parker Findley, Tabor, Sr., Blanchard, Okla.

Toby Penner, Tabor, So., Whitewater

Trajen Smith, Tabor, Jr., Wellsville

Wyatt Dickinson, Tabor, Sr., Newton

Clayton Price, Saint Mary, Jr., Easton

Dalton Brake, Saint Mary, So., Rockport, Mo.

Darion Allen, Saint Mary, Jr., Cordova, Tenn.

Elijah Green, Saint Mary, Graduate Student, Huntley, Ill.

Eric Vazquez, Saint Mary, Jr., Great Bend

Jameson McGinness, Saint Mary, So., Eudora

Johnathan Bowen, Saint Mary, Jr., Wakefield

Luke Skinner, Saint Mary, Jr., Montezuma

Nathan Jackson, Saint Mary, Sr., Cameron, Mo.

Paul Becker, Saint Mary, Sr., Wichita

Beau Shenkenberg, York, So., Greeley, Colo.

Benjamen Gramm, York, Sr., Burlington, Colo.

Caleb Hartzell, York, Sr., Concordia

Carter Price, York, Sr., Rapid City, S.D.

Kyle Wynn, York, Sr., Waukegan, Ill.