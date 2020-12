TV-RADIO (reverse header)

WEDNESDAY, DEC. 2

TELEVISION

BASKETBALL

11:30 a.m.—Hall of Fame tournament, teams TBA, ESPN2, cable 33

12:30 p.m.—Maui Invitational, teams TBA, ESPN, cable 32

2 p.m.—Hall of Fame tournament, teams TBA, ESPN2, cable 33

3 p.m.—Maui Invitational, teams TBA, ESPN, cable 32

4 p.m.—Florida at Oklahoma, ESPN2, cable 33

4 p.m.—Virginia Commonwealth vs. Penn State, FS1, cable 60

6 p.m.—West Virginia vs. Gonzaga, ESPN, cable 32

6 p.m.—Maui Invitational, teams TBA, ESPN2, cable 33

6 p.m.—Tennessee Tech at Xavier, Ohio, FS1, cable 60

6 p.m.—Western Michigan vs. Notre Dame, FSKC+, cable 76

8:30 p.m.—Maui Invitational, teams TBA, ESPN2, cable 33

9 p.m.—Illinois vs. Baylor, ESPN, cable 32

FOOTBALL

2:40 p.m.—Baltimore vs. Pittsburgh, NBC, cable 3

GOLF

3 p.m.—Volunteers of America Classic Charity Challenge, TGC, cable 79

SOCCER

8 p.m.—Minnesota United FC vs. Sporting Kansas City, FS1, cable 60

LOCAL SCHEDULE (reverse header)

WEDNESDAY, DEC. 2

BASKETBALL

Oral Roberts men at Wichita State, 6 p.m.

LOCAL BASKETBALL (reverse header)

BIG 12 MEN

Monday’s game

KANSAS STATE 62, UMKC 58

UMKC (2-2)

Allick 0-7 1-2 1, Roessink 3-7 0-0 8, McKissic 10-17 0-0 24, Nesbitt 3-4 1-2 8, Z.Williams 3-5 0-0 6, Kamgain 3-7 3-4 11, Johnson 0-2 0-0 0, Martin 0-0 0-0 0. Totals 22-49 5-8 58.

KANSAS STATE (1-2)

Ezeagu 2-3 7-9 11, A.Gordon 1-2 2-2 4, D.Gordon 4-6 6-7 14, McGuirl 2-9 1-2 7, Pack 5-10 1-2 14, Miguel 1-1 2-3 5, Murphy 3-6 0-0 6, R.Williams 0-1 0-0 0, Bradford 0-0 1-2 1. Totals 18-38 20-27 62.

Halftime score—Kansas State, 33-23. 3-point goals—UMKC 9-23 (McKissic 4-8, Kamgain 2-3, Roessink 2-5, Nesbitt 1-2, Johnson 0-1, Z.Williams 0-1, Allick 0-3), KS 6-13 (Pack 3-6, McGuirl 2-5, Miguel 1-1, R.Williams 0-1). Fouled out—Z.Williams. Rebounds—UMKC 18 (Nesbitt, Z.Williams 5), KS 31 (D.Gordon 9). Assists—UMKC 12 (McKissic, Nesbitt, Z.Williams 3), KS 11 (Pack 3). Turnovers—UMKC 17, KS 18. Total fouls—UMKC 24, KS 14. A—O (12,528).

STATE COLLEGE MEN

Monday’s games

WASHBURN 81

CENTRAL OKLAHOMA 71

CENTRAL OKLAHOMA (0-3, 0-3)

Wade 18, Savage 12, Nimmer 10, Givens 8, Calavan 5, Haydon 12, Richardson 2, Hurd 2, Basey 2. Totals 24-52 17-22 71.

WASHBURN (3-0, 3-0)

Nelson 23, Geiman 18, McKee 7, Lewis 5, Clausing 4, Deffebaugh 11, Williams 7, Braun 6. Totals 31-63 6-11 81.

Halftime score—Washburn, 37-34.

BETHEL 99, STERLING 51

BETHEL (5-3, 5-2)

Scott 4, Gouro 3, Byrd 9, B.Mocaby 21, J.Mocaby 8, Richardson 7, Zewge 9, Neely 18, Todd 4, Belvin 2, Bonner 5, Jonas 9. Totals 37-78 6-9 99.

STERLING (2-4, 0-3)

Briar 4, Haynes 8, Olson 2, Comley 6, Walker 8, Michael 2, Nordberg 4, Nero 12, Poole 2, Price 1, deJong 2. Totals 18-70 9-12 51.

Halftime score—Bethel, 50-25.

BIG 12 WOMEN

Sunday’s game

KANSAS 85, TEXAS A&M-CORPUS CHRISTI 43

TEXAS A&M-CORPUS CHRISTI (0-3)

Westbrook 3-10 3-5 9, Allen 2-10 0-1 4, Nesbitt 2-5 0-2 6, Serrata 0-6 0-2 0, Wright 0-1 0-0 0, Tamis 0-2 0-0 0, Campbell 5-10 1-1 12, Dowden 0-2 0-0 0, Aguado 1-1 0-0 2, McGill 1-6 0-0 2, Pricebrooks 1-5 0-0 2, Thompson 2-6 2-2 6. Totals 17-64 6-13 43.

KANSAS (2-0)

Chatzileonti 2-6 2-2 6, Stephens 5-7 3-5 13, Z.Franklin 3-4 2-2 10, Kersgieter 5-7 2-2 17, Thomas 5-10 1-2 12, Prater 2-7 0-2 4, B.Franklin 1-1 0-0 2, Helgren 1-2 0-0 2, Merriweather 0-1 2-2 2, Brosseau 3-7 2-2 9, Mitchell 1-3 0-0 2, Jessen 0-0 0-0 0, Vuksic 2-5 0-0 6. Totals 30-60 14-19 85.

Texas A&M-CC;9;8;14;12;—;43

Kansas;26;18;21;20;—;85

3-point goals—A&M-CC 3-11 (Allen 0-2, Nesbitt 2-2, Campbell 1-4, Pricebrooks 0-2, Thompson 0-1), K 11-24 (Chatzileonti 0-1, Franklin 2-2, Kersgieter 5-6, Thomas 1-4, Prater 0-2, Brosseau 1-4, Mitchell 0-1, Vuksic 2-4). Fouled out—None. Rebounds—A&M-CC 36 (Westbrook 10), K 49 (Chatzileonti 15). Assists—A&M-CC 8 (Serrata 2), K 18 (Mitchell 4). Turnovers—A&M-CC 20, K 15. Total fouls—A&M-CC 18, K 16. A—1 (16,300).

STATE COLLEGE WOMEN

Monday’s games

STERLING 77, TABOR 54

TABOR (3-3, 2-2)

Shieldnight 10, Gilmore 2, Peterson 5, Walls 5, Rice 4, Lasker 3, Wiebe 14, Owens 9, Scott 2. Totals 23-55 3-5 54.

STERLING (11-0, 7-0)

Theus 15, Wilson 15, Comley 16, B.Bangert 12, Eilert 4, Hendrixson 4, S.Bangert 7, Stucky 2, Martin 2. Totals 32-53 8-10 77.

Tabor;21;10;6;17;—;54

Sterling;18;26;16;17;—;77

OTHERS

Oklahoma Wesleyan 80, York, Neb. 59

LOCAL FOOTBALL (reverse header)

HIGH SCHOOL

ALL-LEAGUE TEAMS

ARK VALLEY CHISHOLM TRAIL

DIVISION I

OFFENSE

First team—Ben Schmidt, sr., QB, Newton; Dylan Edwards, so., RB, Derby; Josh Sanders, sr., RB, Maize; Jake Johnson, sr., WR, Maize; Peyton Maxwell, sr., WR, Newton; Alex Key, jr., OL, Derby; Jon Fan, sr., OL, Hutchinson; Nate Harding, sr., OL, Maize; Beau Grant, sr., OL, Maize South; Aiden Kendall, sr., OL, Newton; Caleb Crumm, jr., Maize South; Alec McCuan, sr., RB-WR, Hutchinson.

Second team—Avery Johnson, so., QB, Maize; Colin Shields, sr., QB, Maize South; Evan Cantu, jr., RB, Maize South; Brandt Cox, jr., RB, Salina South; Kenyon Forest, jr., RB, Newton; Reid Liston, sr., WR, Derby; Jacob Hanna, sr., WR, Maize; Colin Schreiber, sr., WR, Salina South; Barrett Roads, jr., OL, Wichita Campus; Joneas Vickers, jr., OL, Derby; Mason Seitz, jr., OL, Hutchinson; Logan Bolinger, sr., OL, Maize South; Shae Lefort, jr., OL, Salina South; Drake Thatcher, jr., TE, Derby.

Honorable mention—Mason Miranda, sr., OL, Maize; Tate Rico, sr., WR, Wichita Campus; Byron Fitchpatrick, jr., WR, Maize South; Lem Wash, sr., QB, Derby; Myles Thompson, sr., QB, Hutchinson; Weston Fries, so., QB, Salina South.

DEFENSE

First team—David Waymire, sr., DL, Hutchinson; Peyton Wiechman, sr., DL, Maize South; Avonte Dixon, sr., DL, Wichita Campus; Cooper Schoonover, sr., DL, Maize South; Coleson Syring, sr., LB, Derby; Jack Hawver, sr., LB, Hutchinson; Kendall Norrod, sr., LB, Maize; Dehann Nelson, sr., LB, Newton; Tanner Knox, sr., DB, Derby; Kinser Newquist, jr., DB, Hutchinson; Scott Adams, sr., DB, Maize; Britton Forsythe, jr., DB, Maize South; A.J. Johnson, sr., DB, Salina South.

Second team—Christian Secard, so., DB, Wichita Campus; Corey Akins, jr., DB, Derby; Jonah Remsberg, jr., DB, Newton; Owen Bulleigh, sr., DB, Salina South; Jck Hileman, sr., LB, Derby; Kyle Haas, sr., LB, Maize; Bandon Bowles, sr., LB, Maize South; Luke Simpson, so., LB, Salina South; Jaxson Guillroy, sr., DL, Maize; Davis Mick, sr., DL, Newton; Andon Carpenter, jr., DL, Derby; Caden Miranda, so., DL, Maize; Kayson Dietz, jr., DL, Salina South.

Honorable mention—Jackson Bradley, sr., LB, Wichita Campus; Luke Stewart, sr., LB, Derby; Emilio Martinez, sr., LB, Hutchinson; Harper Kennedy, sr., LB, Maize South; Nick Antonowich, sr., LB, Newton; Carter Kirby, sr., LB, Salina South; Dayden Hughbanks, sr., DB, Maize.

SPECIAL TEAMS

First team—Landon Eskridge, sr., P, Maize South; Cole Segraves, jr., K, Maize; Josh Sanders, sr., Maize.

Second team—Kyle Grill, jr., P, Maize; Sam Parks, fr., K, Maize South; Collins Hershberger, so., K, Newton.

Offensive Player of the Year—Sanders.

Defensive Player of the Year—Hawver.

Coach of the Year—Mike Vernon, Hutchinson.

DIVISION II

OFFENSE

First team—Kyler Semrad, QB, Goddard; Max Middleton, RB, Andover; Ashton Barkdull, RB, Andover Central; Jake Shope, WR, Goddard; Mason Turney, WR, Goddard Eisenhower; Jacob Rees, RB-WR, Andover Central; Rhett Brown, OL, Goddard; Drew Daniels, OL, Andover Central; Jake Eisenhauer, OL, Salina Central; Nick Parker, OL, Andover; Max Shannon, OL, Arkansas City.

Second team—Gabe Welch, QB, Arkansas City; Micah Moore, RB, Salina Central; Ben Warner, RB, Valley Center; Logan Losey, WR, Salina Central; Davin Simms, WR, Andover Central; Ethan Rink, OL, Goddard Eisenhower; Austin Coash, OL, Valley Center; Andrew Mann, OL, Andover Central; Chandler Goodnight, OL, Andover; Matthew Glen, OL, Salina Central.

Honorable mention—Chase White, QB, Andover Central; Kaleb Harden, QB, Valley Center; Brady Strausz, QB, Andover; Nick Hogan, QB, Goddard Eisenhower; Ashton Ngo, RB, Andover; Dylan Reese, RB, Goddard; Dominic Phillips, RB, Valley Center; Lucas Barnes, WR, Arkansas City; Owen Rush, WR, Goddard Eisenhower; Soren Carr, WR, Goddard; Haden O’Toole, WR, Arkansas City; Kyle Kohman, WR, Andover Central; Cadon Clark, WR, Arkansas City; Bo Bantz, WR, Goddard; Jack Bell, WR, Andover Central; Ezavyar Jackson, WR, Salina Central; Hunter Stacy, WR, Valley Center; Cade Friend, TE, Goddard Eisenhower; Lance Blubaugh, TE, Arkansas City; Derek Yuza, OL, Goddard Eisenhower; Jarrett Brooks, OL, Arkansas City; Hunter Schrader, OL, Goddard. Dallas Gould, OL, Valley Center; Landon Coy, OL, Andover Central; A.J. Piper, OL, Andover; M.J. Owings, OL, Goddard.

DEFENSE

First team—Drew Daniels, DL, Andover Central; Rugen Ortiz, DL, Goddard; Braydon Wickliffe, DL, Goddard; Dillon Schobourgh, DL, Andover; Ashton Ngo, LB, Andover; Logan Davidson, LB, Goddard; Cody Hawks, LB, Goddard Eisenhower; Chandler Goodnight, LB, Andover; Isaiah Maikori, DB, Andover; Hunter Sharp, DB, Valley Center; Jack Bell, DB, Andover Central; Owen Bucher, DB, Arkansas City.

Second team—Jarrett Brooks, DL, Arkansas City; Weston Jennings, DL, Valley Center; Kamden Wilson, DL, Andover Central; Rafeal Serrano, DL, Salina Central; Jacob Rees, LB, Andover Central; Ashton Barkdull, LB, Andover Central; Tate Schurle, LB, Valley Center; Christian Palmer, LB, Goddard; Cody Houser, DB, Goddard Eisenhower; Dalton Caraway, DB, Goddard; Jaxon Kolzow, DB, Salina Central; Davin Simms, DB, Andover Central.

Honorable mention—Max Shannon, DL, Arkansas City; Bronx Wood, DL, Andover Central; Isaac Sheeran, DL, Andover Central; Nick Parker, DL, Andover; Seth Volker, LB, Goddard Eisenhower; Kayson Graham, LB, Salina Central; Jarrett Bergman, LB, Valley Center; Brooks Richardson, LB, Salina Central; Wyatt Bahm, LB, Arkansas City; Dalton Dunn, LB, Goddard; Brent Ho, LB, Goddard Eisenhower; Quentin Born, DB, Andover; Lake Hamilton, DB, Goddard; Fenton Brozek, DB, Goddard; Devon Watkins, DB, Arkansas City; Dakota Hogan, DB, Salina Central; Reese Beason, DB, Goddard; Caleb Peach, DB, Valley Center; Carson Brunow, DB, Goddard Eisenhower; Kade Wilson, DB, Valley Center; Kyren Parrott, DB, Andover Central.

SPECIAL TEAMS

First team—Jack Bell, P, Andover Central; Chase White, K, Andover Central; Mason Turney, Goddard Eisenhower.

Second team—Jaxson Kolzow, P, Salina Central; Jake Reed, P, Goddard. Mehki Collins, K, Goddard; Ashton Barkdull, Andover Central.

Honorable mention—Hunter Schrader, Goddard. Logan Losey, Salina Central.

Offensive Most Valuable Player—Semrad.

Defensive Most Valuable Player—Ngo.

WHEAT STATE LEAGUE

First team—Keaton Littrell, sr., Canton-Galva; Connor Koehn, sr., Canton-Galva; Tyson Struber, jr., Canton-Galva; Brayden Collins, sr., Canton-Galva; Lane Methvin, sr., Centre; Eddie Gaeddert, sr., Goessel; Nate Zogelman, sr., Goessel; Blake Kiefer, jr., Herington; Damion Woods, so., Herington; Jayden Garrison, sr., Little River; Graham Stephens, sr., Little River; Braxton Lafferty, so., Little River; Kaden Schafer, jr., Little River; Gage Branson, sr., Peabody. Noal Reynolds, jr., Peabody; Thomas Smith, jr., Peabody; Cameron Campuzano, sr., Rural Vista; Dylan Hynes, jr., Solomon; Spencer Coup, fr., Solomon; Konner Murphy, sr., Wakefield.

Honorable mention—Brandon Huff, sr., Canton-Galva. Quintin Bina, jr., Centre; Jake Wiens, so., Goessel; Ridley Swader, jr., Herington; Grant Stephens, so., Little River; Phillip Young, jr., Peabody; Dylan Worrell, sr., Rural Vista; Alex Herbel, sr., Solomon; Trevor Uken, jr., Wakefield.

CENTRAL KANSAS

OFFENSE

First team—Darby Roper, sr., QB, Haven; Lakin Farmer, sr., RB, Halstead; Holt Hanzlick, sr., RB, Hoisington; Nathan Schmidt, sr., RB, Haven; Doug Grider, sr., OL, Halstead; Owen O’Halloran, sr., OL, Hesston; Hunter Barlow, sr., OL, Haven; Cole Gilliland, so., OL, Hoisington; Cole Herman, sr., OL, Halstead; Ben Bollinger, sr., WR, Hesston; Jack Stelter, sr., WR, Larned; Frank Wichert, jr., WR, Hillsboro; Haven Lysell-Stewart, jr., TE, Smoky Valley.

Second team—Matthew Potucek, jr., QB, Hillsboro; Devon Weber, sr., RB, Pratt; Josh Ball, sr., RB, Hoisington; Cole Steinert, sr., RB, Hoisington; Austin Rempel, sr., OL, Hillsboro; Carlos Ibarra, jr., OL, Larned; Kort Sjogren, sr., OL, Smoky Valley; Sam Logan, jr., OL, Nickerson; Drake VanScoyoc, so., OL, Pratt; Brayden Schilling, jr., WR, Hesston; Brady Cox, sr., WR, Hesston; Hunter Galloway, sr., WR, Haven.

Honorable mention—Gage Dewlen, sr., OL, Haven; Skylar Shingleton, sr., WR, Haven; Dillon Boldt, sr., WR, Hillsboro; Mason Haxton, sr., QB, Hoisington; Hunter Morris, sr., RB, Hoisington; Chase Robinson, sr., WR, Hoisington; Dillan Smith, sr., QB, Larned; Logan Erway, jr., RB, Larned; Trevor Bartz, sr., OL, Larned; Trevor Bartz, sr., OL, Larned; Andreus Tucker, sr., WR, Larned; Jake Lucus, sr., QB, Smoky Valley.

DEFENSE

First team—Lakin Farmer, sr., DB, Halstead; Hunter Morris, sr., DB, Hoisington; Matthew Potucek, jr., DB, Hillsboro; Darby Roper, sr., DB, Haven; Keaton Loop, jr., LB, Haven; Braden Esau, sr., LB, Hesston; Holt Hanzlick, sr., LB, Hoisington; Doug Grider, sr., LB, Halstead; Austin Rempel, sr., DL, Hillsboro; Owen O’Halloran, sr., DL, Hesston; Hunter Barlow, sr., DL, Haven; Josh Ball, sr., DL, Hoisington; Cole Herman, sr., DL, Halstead.

Second team—Treyton Yoder, jr., DL, Haven; Cole Gilliland, so., DL, Hoisington; Trystan Stambaugh, so., DL, Smoky Valley; Sam Logan, jr., DL, Nickerson; Bryce Winsor, sr., LB, Pratt; Haven Lysell-Stewart, jr., LB, Smoky Valley; Cole Steinert, sr., LB, Hoisington; Logan Erway, jr., LB, Larned; Carter Hiebert, sr., DB, Halstead; Ben Bollinger, sr., DB, Hesston; Jadyn Medina, sr., DB, Hesston; Chase Robinson, sr., DB, Hoisington.

Honorable mention—Kaden Lopez, sr., LB, Halstead; Nathan Schmidt, sr., LB, Haven; Tristan Rathbone, jr., LB, Hillsboro; Frank Wichert, jr., DB, Hillsboro; Nolan Wilborn, sr., DL, Hoisington; Jace Snyder, sr., DL, Larned; Kaden Pontius, sr., DB, Larned; Jack Stelter, sr., DB, Larned; Phillipe Manga, sr., DB, Nickerson; Jesus Acosta, sr., DB, Pratt; Tanner Luttig, sr., DL, Smoky Valley; Brandt Heble, sr., DB, Smoky Valley.

SPECIAL TEAMS

First team—Fernando Herrera, jr., K, Larned; Lakin Farmer, sr., KR, Halstead; Braden Mooney, sr., P, Hoisington.

Second team—Dillon Boldt, sr., K, Hillsboro; Andreus Tucker, sr., KR, Larned; Skylar Shingleton, sr., P, Haven.

Honorable mention—Brandon Malm, sr., K, Smoky Valley; Darby Roper, sr., KR, Haven.